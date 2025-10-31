Londra proteste di centinaia di manifestanti pro Sudan a Downing Street per accusare Emirati Arabi Uniti di complicità in genocidio con le RSF - VIDEO

31 ott 2025

I dimostranti si sono riuniti per chiedere una più incisiva mobilitazione internazionale, e per accusare Abu Dhabi di fornire armi e sostegno ai paramilitari del generale Dagalo Centinaia di manifestanti radunatisi nel cuore di Londra, lungo Downing Street, per sostenere la causa sudanese e g. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

