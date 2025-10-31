Londra proteste di centinaia di manifestanti pro Sudan a Downing Street per accusare Emirati Arabi Uniti di complicità in genocidio con le RSF - VIDEO
I dimostranti si sono riuniti per chiedere una più incisiva mobilitazione internazionale, e per accusare Abu Dhabi di fornire armi e sostegno ai paramilitari del generale Dagalo Centinaia di manifestanti radunatisi nel cuore di Londra, lungo Downing Street, per sostenere la causa sudanese e g. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Durante le settimane della moda di New York, Londra, Milano e Parigi, tantissimi e tantissime di voi hanno fatto sentire la propria voce: l'uso di pellicce da parte di Woolrich è inaccettabile. Oltre 200.000 email e telefonate, insieme a proteste in tutta Europa
ETIOPIA. Il popolo Amhara invade le strade del Regno Unito - Durante la giornata di domenica 26 ottobre per le strade di Londra si sono riuniti centinaia di manifestanti amhara, i quali hanno protestato contro il governo centrale etiope.
Londra, proteste per i 15 pinguini dell'Acquario: "Imprigionati in un seminterrato, liberateli" - Così trecento persone hanno animatamente protestato al Sea Life London Aquarium chiedendo la liberazione di quindici pinguini
La grande paura degli ebrei nel Regno Unito - Douglas Murray racconta il suo paese piombato nel più terribile antisemitismo.