I dimostranti si sono riuniti per chiedere una più incisiva mobilitazione internazionale, e per accusare Abu Dhabi di fornire armi e sostegno ai paramilitari del generale Dagalo Centinaia di manifestanti radunatisi nel cuore di Londra, lungo Downing Street, per sostenere la causa sudanese e g. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Londra, proteste di centinaia di manifestanti pro Sudan a Downing Street per accusare Emirati Arabi Uniti di complicità in genocidio con le RSF - VIDEO