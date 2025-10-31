L’ombra che ritorna | la deriva antisemita che sta ferendo l’Europa e il Mondo

C’è un vento freddo che torna a soffiare sull’Europa. Non è solo il vento della rabbia o della crisi politica. È qualcosa di più oscuro, di più antico. È l’eco di un pregiudizio che credevamo sepolto tra le macerie della storia, e che invece oggi torna a farsi sentire nei cori delle piazze, nei graffiti sui muri, nei social infuocati dove l’odio diventa virale. Da mesi, le proteste legate al conflitto in Medio Oriente hanno mostrato un volto che va ben oltre la critica legittima a Israele. Ciò che stiamo vedendo è una deriva antisemita che si traveste da militanza politica, ma che in realtà nasconde il riemergere di vecchi fantasmi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

