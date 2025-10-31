Lollobrigida | Serve reciprocità stesse regole per nostri produttori e per chi importa in Ue – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 31 ottobre 2025 "Abbiamo trattato poi il terzo argomento, che è quello della reciprocità, argomento per noi essenziale. Ciò che imponiamo ai nostri imprenditori in termini di fitofarmaci, di vicende legate alla cura e al benessere animale, non può essere ignorato dai Paesi che vogliono importare in Europa, abbattendo i costi di produzione in modo innaturale e facendo concorrenza alle nostre produzioni. Su questo abbiamo avuto degli impegni che immagino il commissario avrà modo di ribadire anche qui. Abbiamo trattato anche il tema degli accordi che devono arrivare. L’ Italia vuole lavorare in fase ascendente, che tradotto significa prevenire i problemi che emergono spesso dopo la redazione delle bozze, dei trattati o di direttive che possano incidere sui nostri sistemi. 🔗 Leggi su Open.online