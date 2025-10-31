L' Olimpica Avellino Volley affronta Zeta Volley Striano

Avellinotoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 2 novembre, alle ore 19,30, presso la palestra dell'Istituto Amatucci di Avellino, l'Olimpica Avellino - volley affronta Zeta volley Striano, nella seconda giornata del campionato di serie D. Un appuntamento in cui risulta e fondamentale la partecipazione di tifosi e supporters. Intanto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Olimpica Avellino Volley Affronta