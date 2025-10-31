L' Olimpica Avellino Volley affronta Zeta Volley Striano
Domenica 2 novembre, alle ore 19,30, presso la palestra dell'Istituto Amatucci di Avellino, l'Olimpica Avellino - volley affronta Zeta volley Striano, nella seconda giornata del campionato di serie D. Un appuntamento in cui risulta e fondamentale la partecipazione di tifosi e supporters.
