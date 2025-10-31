Lola è sorda e ha sofferto | non vogliamo che passi in canile il resto della sua vita
Lola è una bellissima cagnetta di razza dogo argentino e di taglia grande, nata il 30 marzo 2019. Sorda dalla nascita, è temporaneamente ospite della Lega Nazionale per la difesa del cane Milano ed è adottabile da chiunque, anche nel Lecchese.I volontari stanno cercando qualcuno che possa. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Ieri, 4 ottobre, presso il Centro Sociale 'Madonna Del Freddo' - che ringraziamo per l'ospitalità - nell'evento organizzato da Spazio Cane ASD di Rossana La Sorda , con la presenza de L'Altra parte del guinzaglio ODV di Marilena Mariani , e l"Associazione As. - facebook.com Vai su Facebook