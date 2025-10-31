Lola è sorda e ha sofferto | non vogliamo che passi in canile il resto della sua vita

Leccotoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lola è una bellissima cagnetta di razza dogo argentino e di taglia grande, nata il 30 marzo 2019. Sorda dalla nascita, è temporaneamente ospite della Lega Nazionale per la difesa del cane Milano ed è adottabile da chiunque, anche nel Lecchese.I volontari stanno cercando qualcuno che possa. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Lola 232 Sorda Ha