È attorno a nuova Mercedes CLA 100% elettrica, la più smart di sempre, che ruota l’offensiva Mercedes-Benz nel mondo flotte. Ed è stata lei la protagonista assoluta a Milano della quarta edizione della Fleet Night, l’appuntamento di riferimento che il marchio tedesco dedica ogni anno alle company car. Attorno a nuova CLA graviteranno le altre stelle del marchio tedesco: un bouquet di motorizzazioni termiche e ibride, compresa la plug-in hybrid diesel proposta sul mercato soltanto da Mercedes e che sta conquistando le flotte. per andare incontro ai desideri dei fleet manager italiani. “Il mondo flotte rappresenta il 50% delle nostre vendite, ci consente di avere volumi e dunque stabilità economica e la nostra sfida è dimostrare che siamo la scelta più attrattiva del mercato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

