L’odissea ’selvaggia’ nelle opere di Orlinski
di Benedetta Cucci È un’odissea selvaggia, una ’Wild Odissey’, quella che vi troverete davanti entrando alla Galleria Cavour 1959 fino al 14 dicembre. Presenta le opere di Richard Orlinski, celebre scultore francese classe 1966, vera popstar dell’arte e artista francese contemporaneo più venduto al mondo (con oltre 9 milioni di follower) che ha iniziato la sua carriera nel 2006 con il celebre Crocodile Rouge, opera che è diventata in breve tempo il manifesto del suo linguaggio scultoreo. Da allora le sue creazioni – pantere, leoni, gorilla, lupi e altre figure dal forte impatto – hanno conquistato musei, gallerie e spazi pubblici internazionali, dal Musée Soumaya di Città del Messico al Museum of Contemporary Art di Miami, dal Palais Royal di Parigi fino ai paesaggi di Courchevel e Monte-Carlo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
