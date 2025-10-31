Lodi celebra i Carabinieri | un viaggio tra storia divise e memoria

Lodi, 31 ottobre 2025 – Lodi si prepara a celebrare la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate con un evento che unisce memoria, storia e identità. L a mattina del 1° novembre 2025, alla presenza del prefetto e delle autorità cittadine, s arà inaugurata un’esposizione dedicata alle divise storiche dei Carabinieri, un percorso che attraversa più di un secolo di storia, dalla Prima guerra mondiale ai giorni nostri. L’iniziativa, allestita nelle vetrine del centro storico, offre ai cittadini la possibilità di ammirare divise, cimeli e veicoli d’epoca, in un vero e proprio viaggio nel tempo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lodi celebra i Carabinieri: un viaggio tra storia, divise e memoria

