Locatelli sotto esame | Spalletti lo trovava compassato e lui ci era rimasto male! Ecco cosa filtra ora sul suo impiego alla Juve

di Mauro Munno col nuovo tecnico. Nella nuova Juventus di Luciano Spalletti, pochi giocatori saranno esaminati con la stessa attenzione riservata a Manuel Locatelli. Il centrocampista bianconero è, a tutti gli effetti, un osservato speciale, e il motivo risiede nel rapporto complesso e altalenante avuto con il tecnico ai tempi della Nazionale. La loro storia in azzurro è stata un continuo “dentro e fuori” durante le ventiquattro panchine di Luciano da Certaldo. C’è stato un tempo, infatti, in cui il capitano bianconero era nelle grazie dell’allora ct, specialmente nella fase iniziale dell’avventura italiana, tra settembre ed ottobre 2023. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Locatelli sotto esame: Spalletti lo trovava compassato e lui ci era rimasto male! Ecco cosa filtra ora sul suo impiego alla Juve

