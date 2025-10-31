Locatelli Juve Tuttosport rivela | Spalletti ha già fatto trapelare che… Il retroscena sul futuro del centrocampista bianconero

Locatelli Juve, Tuttosport rivela: Spalletti ha già fatto trapelare che. Il retroscena sul futuro del centrocampista bianconero col nuovo tecnico. L’arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus porta inevitabilmente con sé una serie di valutazioni e potenziali cambiamenti. Uno dei nodi più interessanti riguarda la posizione di  Manuel Locatelli. Il rapporto tra i due, infatti, partiva da un precedente non scontato: quando Spalletti era commissario tecnico,  lo vedeva molto poco, concedendogli uno spazio limitato nel contesto della  Nazionale. Questo trascorso, tuttavia, sembra non avere alcun peso sul presente bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

