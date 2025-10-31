Operazione a sorpresa sull’asse tra Torino e Milano, ecco l’affare che può infiammare il mercato di gennaio La Juventus prova a ripartire con il nuovo percorso targato Luciano Spalletti, l’ex Ct della Nazionale ricomincia dai bianconeri e prova a guidarli verso una stagione importante. Ci si chiede quali saranno i suoi punti di riferimento in campo, tra i primi indiziati a perdere centralità in squadra c’è Manuel Locatelli, che potrebbe essere ceduto in uno scambio con l’Inter, almeno secondo gli utenti di Calciomercato.it che hanno risposto al nostro sondaggio. – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Locatelli all'Inter: scambio chiuso con la Juve