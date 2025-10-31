Locali con clienti pregiudicati Il questore Angeloni dispone la chiusura per quindici giorni
Cartellino rosso del Questore di Siena Ugo Angeloni per un locale di Poggibonsi frequentato da pregiudicati. Sospesa la licenza per 15 giorni, emessi 4 Dacur nei confronti dei protagonisti di scene di violenza lo scorso fine settembre. Ma andiamo per ordine, ripercorrendo le varie tappe che hanno portato alla momentanea chiusura del locale. Il 26 settembre, gli agenti del Commissariato di Poggibonsi erano intervenuti nei pressi dell’esercizio in questione dove era stata segnalata una rissa, poi continuata per le vie del centro storico. La polizia, in seguito a quei fatti, aveva identificato 4 persone, 3 cittadini marocchini e un tunisino di età compresa tra i 25 e i 40 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
