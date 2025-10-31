Lobuono dà la carica al centrodestra | Puglia da 20 anni in mano al Pd è ora di cambiare
“Vent’anni di governo ininterrotto da parte della sinistra sono tanti, troppi per la Puglia”. A dirlo Luigi Lobuono, candidato governatore del centrodestra. Nel suo intervento, Lobuono ha sottolineato come l’attuale europarlamentare e candidato del centrosinistra “non possa presentarsi come elemento di novità”, ricordando che “è stato capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale e, successivamente, sindaco con uomini di riferimento in Giunta e in Consiglio ”. Le parole di Lobuono. Decaro oggi elenca cifre, proposte e promesse, ma la domanda che i cittadini devono porsi è una sola: avendo fatto parte del governo della Puglia per due decenni, perché non ha risolto prima i problemi della regione? ”, ha affermato il candidato del centrodestra. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Argomenti simili trattati di recente
? La prima sede a #sansevero di paolo Dell’Erba candidato alla carica di Consigliere Regionale con Forza Italia - Lobuono Presidente. “il primo passo di un percorso che parte dalla gente e torna alla gente.” #forzasansevero #forzaitalia #paolodellerba #rip - facebook.com Vai su Facebook
Luigi Lobuono candidato governatore per il Centrodestra. «La sfida non ha un esito scontato». Chi è - Il cerchio si è chiuso: in Puglia il candidato governatore del centrodestra è l’imprenditore barese, ex presidente della Fiera del Levante, Luigi Lobuono. Segnala quotidianodipuglia.it
Chi è Luigi Lobuono, la carta civica che il centrodestra vuole giocare per sfilare la Puglia al Pd - Luigi Lobuono potrebbe fare il suo ritorno in politica per sottrarre la Puglia agli eredi politici del suo storico rivale, Michele Emiliano. Da affaritaliani.it
Chiuso l'accordo del centrodestra per le regionali. I candidati sono Stefani, Cirielli e Lobuono - Ufficializzate le candidature: per il dopo Zaia c'è il segretario regionale del Carroccio, mentre in Campania correrà il viceministro di FdI. Lo riporta ilfoglio.it