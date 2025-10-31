“Vent’anni di governo ininterrotto da parte della sinistra sono tanti, troppi per la Puglia”. A dirlo Luigi Lobuono, candidato governatore del centrodestra. Nel suo intervento, Lobuono ha sottolineato come l’attuale europarlamentare e candidato del centrosinistra “non possa presentarsi come elemento di novità”, ricordando che “è stato capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale e, successivamente, sindaco con uomini di riferimento in Giunta e in Consiglio ”. Le parole di Lobuono. Decaro oggi elenca cifre, proposte e promesse, ma la domanda che i cittadini devono porsi è una sola: avendo fatto parte del governo della Puglia per due decenni, perché non ha risolto prima i problemi della regione? ”, ha affermato il candidato del centrodestra. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Lobuono dà la carica al centrodestra: “Puglia da 20 anni in mano al Pd, è ora di cambiare”