Lobotka e Lang recuperano in tempo | entrambi convocati per la sfida contro il Como Sky Sport

. Il Napoli si avvicina alla sfida di domani al Maradona contro il Como con diverse assenze importanti che complicano i piani di Conte. Arrivano però segnali incoraggianti: dopo oltre 20 giorni di stop, Lobotka torna finalmente tra i convocati. Buone notizie anche per Lang, inizialmente in dubbio, che sarà regolarmente a disposizione, come riportato da Sky Sport. Lobotka, possibile rientro in campo contro il Como (CorSport) Come riportato dal Corriere dello Sport: “ Lobo, vittima di una lesione distrattiva all’adduttore della coscia destra rimediata contro il Genoa prima della sosta di ottobre, ha saltato in serie le partite con Torino, Psv Eindhoven in Champions, Inter e Lecce ma ora ha puntato il mirino sul mini ciclo ravvicinato Como, Eintracht. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Lobotka e Lang recuperano in tempo: entrambi convocati per la sfida contro il Como (Sky Sport)

