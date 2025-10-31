L’obesità è una malattia silenziosa ti anestetizza Ho perso 111 kg in un anno e mezzo e vado alla maratona di New York | la storia di chef Matteo Grandi

Perdere 111 kg in un anno e mezzo (passando da 200 a 89kg) dopo una “rivoluzione interiore”. È la storia del cuoco vicentino, Matteo Grandi, titolare del ristorante stellato “ Matteo Grandi in Basilica “. Come ha raccontato lo chef al Corriere del Veneto, l’obbiettivo è sostenere la maratona di New York che si terrà il prossimo 2 novembre con 42 km da percorrere per i cinque distretti della città. “La mia maratona l’ho già vinta. – ha affermato – Il mio corpo oggi è il risultato della mia testa. Tutto è cominciato un anno fa: avevo appena iniziato a muovermi, correndo a ritmo lento, perché stavo ancora smaltendo peso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

