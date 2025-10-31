Lo striscione choc a Torino Israele ancora chiamata terzo Reich

Iltempo.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'antisemitismo ancora protagonista nelle piazze della sinistra. L'ultimo episodio è accaduto a Torino. Nel capoluogo piemontese a far discutere è uno striscione in cui Israele viene paragonato ancora al terzo Reich. Una metafora, purtroppo, sempre più diffusa in certi ambienti e che preoccupa, non poco, chi da giorni parla di allarme odio. Lo scatto, subito pubblicato sulle principali piattaforme social, fa il giro de web e scatena più di un semplice dibattito rispetto a un fenomeno per cui è necessaria una rapida e forte risposta da parte delle istituzioni.   . 🔗 Leggi su Iltempo.it

Pro Pal davanti Rai Torino contro partita Italia-Israele - Oltre un centinaio di attivisti pro Palestina si sono riuniti nel pomeriggio davanti alla sede Rai di via Verdi a Torino per protestare contro la partita Italia- Si legge su ansa.it

Protesta contro Italia-Israele, in 200 sotto la Rai di Torino - Circa duecento persone hanno dato vita a un presidio di protesta sotto il Centro di produzione Rai di Torino, in via Verdi, per contestare la messa in onda della partita Italia- rainews.it scrive

