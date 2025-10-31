Lo striscione choc a Torino Israele ancora chiamata terzo Reich
L'antisemitismo ancora protagonista nelle piazze della sinistra. L'ultimo episodio è accaduto a Torino. Nel capoluogo piemontese a far discutere è uno striscione in cui Israele viene paragonato ancora al terzo Reich. Una metafora, purtroppo, sempre più diffusa in certi ambienti e che preoccupa, non poco, chi da giorni parla di allarme odio. Lo scatto, subito pubblicato sulle principali piattaforme social, fa il giro de web e scatena più di un semplice dibattito rispetto a un fenomeno per cui è necessaria una rapida e forte risposta da parte delle istituzioni. . 🔗 Leggi su Iltempo.it
