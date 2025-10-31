Lo strano caso della festa di Halloween negata ai bimbi della scuola dell' infanzia

Arezzonotizie.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“A poche ora da Halloween il Comune, o meglio l'ufficio scuola, ha deciso che non ci saranno feste a scuola”: inizia così la segnalazione di una lettrice che, incredula, racconta come alle famiglie dei bambini che frequentano una scuola dell'infanzia comunale cittadina sia stato comunicato che. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

strano caso festa halloweenLe curiosità più strane (e vere!) su Halloween che non tutti conoscono - Dalle rape al posto delle zucche al perché del nero e arancione: ecco le curiosità più strane e vere sulla notte di Halloween. tuttogreen.it scrive

strano caso festa halloweenHalloween e la festa dei morti: lumere, suca baruca, leggende e tradizioni in Veneto - Da sempre, la fantasia popolare ha dato forma a leggende oscure: cavalieri e dame, streghe e folletti, diavoli e santi animano racconti tramandati di generazione in generazione. Da trevisotoday.it

strano caso festa halloweenHalloween, com'è nato? L'antica festa pagana di Samhain (legata alla natura) e le origini irlandesi - Quando si pensa alla festa, probabilmente vengono in mente zucche intagliate, costumi ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Strano Caso Festa Halloween