Lo strano caso della festa di Halloween negata ai bimbi della scuola dell' infanzia

“A poche ora da Halloween il Comune, o meglio l'ufficio scuola, ha deciso che non ci saranno feste a scuola”: inizia così la segnalazione di una lettrice che, incredula, racconta come alle famiglie dei bambini che frequentano una scuola dell'infanzia comunale cittadina sia stato comunicato che. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

