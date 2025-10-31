lo stato non deve vivere di esitazioni

Caro Direttore Feltri, sono un cittadino calabrese, e ho una domanda che mi porto dentro da anni. Da quando ero piccolo ho sentito parlare del Ponte sullo Stretto di Messina come fosse un sogno di fantascienza e solo ultimamente ho cominciato a pensare: «Sarà pronto, diventerà realtà», «inizieranno i lavori», «il Sud cambia». Mi sembrava quasi di poterlo toccare. Ora, quando finalmente pareva tutto avviato, arriva lo stop, stavolta non a causa di problemi tecnici, ma di una decisione della Corte dei Conti che non dà l'ok al progetto. Mi chiedo: che ne sarà del Sud? Lei, Direttore, cosa ne pensa di questa battuta d'arresto che penalizza ancora una volta il mezzogiorno d'Italia? Giacomo Barreca Caro Giacomo, ti ringrazio per la tua lettera, è il grido di tanti, troppe volte rimasti inascoltati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

