Lo stand della polizia penitenziaria in cui i ragazzi possono provare a imbracciare una mitraglietta

Armi da esercitazioni esposte al banco, con la possibilità di imparare a imbracciarle e puntare, e poi una finta cella in cui si può entrare, dopo il fotosegnalamento d'ordinanza. È quello che “offre” lo stand della polizia penitenziaria nell'ambito della fiera Expo Training in corso a Milano. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

