Lo sport come chiave di integrazione e crescita | il progetto ‘Alleniamoci’ di Sirio
Riscoprire fiducia in sé stessi e imparare a stare con gli altri grazie allo sport. È questo l’obiettivo del progetto ‘Alle(n)iamoci. Impara con lo sport mettendoti in gioco’, promosso da Sirio – Centro servizi per le famiglie, cooperativa sociale ONLUS di Treviglio, e sostenuto dalla Fondazione della Comunità Bergamasca. Il progetto vuole favorire l’inserimento degli ospiti in attività sportive del territorio al fine di attivare, tramite lo sport, processi di socializzazione e integrazione, superando la vergogna e la fatica del mettersi in gioco nella realtà. “I traumi riportati in età infantile fanno sentire gli ospiti ‘diversi’. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
