L’ inchiesta per corruzione legata al caso Garlasco si è ampliata nelle ultime ore. Al centro dell’indagine c’è l’ ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, insieme al padre di uno degli indagati originari del delitto di Chiara Poggi. Nuovi elementi fanno emergere possibili accordi illeciti e pagamenti in contante. La Procura di Brescia, guidata dal pm Claudio Moregola e dal procuratore Francesco Prete, ha iscritto tra gli indagati Giuseppe Sempio, padre di Andrea Sempio, già inizialmente coinvolto nelle indagini sul delitto Garlasco. Al centro dell’inchiesta c’è un “pizzino” trovato a casa Sempio con la frase “ Venditti gip archivia per 20-30 euro “, riferita all’ archiviazione del 2017. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Lo spallone”. Garlasco, altro colpo di scena: la frase del padre di Sempio che cambia tutto

