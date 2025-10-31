Lo Spallanzani costruirà un nuovo grande polo per l' attività di ricerca | Sarà moderno e sostenibile
Una nuova “casa”, tecnologica ed efficiente per le attività di ricerca dell’Istituto nazionale per le malattie infettive Spallanzani. È stato presentato il progetto vincitore del concorso internazionale di progettazione del "Nuovo polo dei laboratori Rita Levi Montalcini", promosso in sinergia. 🔗 Leggi su Romatoday.it
