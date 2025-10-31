Lo show-evento di Jesolo apre il tour di Elodie
Elodie conquista il palazzo del turismo di Jesolo nella prima tappa del suo tour dei palasport 2025, andata sold out. Quello portato sul palco mercoledì 29 ottobre (organizzazione a cura di Zenit srl e Vivo Concerti, in collaborazione con Azalea, Comune di Jesolo e Jesolo Turismo) è uno. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Questa sera! Dopo il live di Bresh di sabato, al Pala Turismo di Jesolo arriva la splendida Elodie! Elodie Show 2025 Palazzo del Turismo – Jesolo (VE) Mercoledì 29 ottobre 2025 Apertura porte ore 19.00, inizio concerto ore 21.00 Evento soldou - facebook.com Vai su Facebook
Lo show-evento di Jesolo apre il tour di Elodie - La cantautrice si conferma protagonista della nuova scena pop italiana con uno spettacolo che fonde musica, scenografie ed erotismo ... Secondo veneziatoday.it
Air Show a Jesolo, tutto pronto per la nuova edizione: attese migliaia di persone per l'emozionante evento acrobatico - È la 27esima edizione di uno degli eventi di acrobazia aerea più attesi d'Italia, che ogni anno richiama sulla spiaggia ... ilgazzettino.it scrive
Air Show a Jesolo, tutto pronto per la nuova edizione: attese migliaia di persone per l'emozionante evento acrobatico - Il centro nevralgico della manifestazione sarà la spiaggia di piazza Brescia con l'allestimento delle tribune ma l'evento sarà visibile su gran parte della spiaggia. Scrive ilgazzettino.it