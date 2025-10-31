Lo show-evento di Jesolo apre il tour di Elodie

Veneziatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Elodie conquista il palazzo del turismo di Jesolo nella prima tappa del suo tour dei palasport 2025, andata sold out. Quello portato sul palco mercoledì 29 ottobre (organizzazione a cura di Zenit srl e Vivo Concerti, in collaborazione con Azalea, Comune di Jesolo e Jesolo Turismo) è uno. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

show evento jesolo apreLo show-evento di Jesolo apre il tour di Elodie - La cantautrice si conferma protagonista della nuova scena pop italiana con uno spettacolo che fonde musica, scenografie ed erotismo ... Secondo veneziatoday.it

Air Show a Jesolo, tutto pronto per la nuova edizione: attese migliaia di persone per l'emozionante evento acrobatico - È la 27esima edizione di uno degli eventi di acrobazia aerea più attesi d'Italia, che ogni anno richiama sulla spiaggia ... ilgazzettino.it scrive

Air Show a Jesolo, tutto pronto per la nuova edizione: attese migliaia di persone per l'emozionante evento acrobatico - Il centro nevralgico della manifestazione sarà la spiaggia di piazza Brescia con l'allestimento delle tribune ma l'evento sarà visibile su gran parte della spiaggia. Scrive ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Show Evento Jesolo Apre