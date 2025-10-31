‘Lo Show Equestre Città di Terni’ al debutto | Un fantastico connubio tra equitazione e magia del volo IL PROGRAMMA
Una manifestazione dedicata al mondo dell’equitazione e degli spettacoli debutterà nel territorio (sabato 1 novembre a partire dalle 9.30). La società SC Eventi ha organizzato ‘Lo Show Equestre Città di Terni’ negli spazi dell’Aviosuperficie Leonardi. Un evento rivolto a grandi e piccini. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
SABATO UNO SHOW MAI VISTO PROGRAMMA SHOW EQUESTRE – CITTÀ DI TERNI 9:30 – Apertura manifestazione ? 10:00 – Raduno ultraleggeri 10:30 – Presentazione artisti dello show ? 11:00 – Taglio del nastro istituzionale 11:30 – Sh - facebook.com Vai su Facebook