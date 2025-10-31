‘Lo Show Equestre Città di Terni’ al debutto | Un fantastico connubio tra equitazione e magia del volo IL PROGRAMMA

Una manifestazione dedicata al mondo dell’equitazione e degli spettacoli debutterà nel territorio (sabato 1 novembre a partire dalle 9.30). La società SC Eventi ha organizzato ‘Lo Show Equestre Città di Terni’ negli spazi dell’Aviosuperficie Leonardi. Un evento rivolto a grandi e piccini. 🔗 Leggi su Ternitoday.it