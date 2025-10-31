Lo screenshot che imbarazza Google | i Pixel possono essere bucati con GrapheneOS sono impenetrabili
Qualcuno si è infiltrato in un briefing su Teams riservato tenuto dall’azienda di forensica digitale Cellebrite trafugando una tabella dove si vede che i Pixel più recenti possono essere violati con gli strumenti dell'azienda ma diventano inespugnabili se dotati di GrapheneOS. Molti si chiedono come sia possibile.. 🔗 Leggi su Dday.it
