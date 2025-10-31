Lo ‘scontro’ tra Fiano e gli studenti a Ca’ Foscari non riguarda il metodo ma una questione politica | il sionismo oggi

di Lucio Aquilina Lo “scontro” all’Università Ca’ Foscari di Venezia tra Emanuele Fiano, deputato del Pd, e alcuni studenti è stato presentato — da Fiano sulla stampa e anche da Serra su Repubblica — come una questione di metodo. In realtà riguarda un contenuto profondamente politico. A Fiano, che si è presentato come ebreo e sionista, gli studenti non hanno contestato l’appartenenza religiosa o etnica, bensì il significato politico della sua presenza. Nel manifesto (2005) di Sinistra per Israele di cui Fiano è presidente si legge che “è storicamente sbagliato e moralmente inaccettabile equiparare il sionismo al razzismo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

