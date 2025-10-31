Lo sapevi che il cioccolato fondente è il miglior alleato dell’atleta?

Gazzetta.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno studio italiano ha evidenziato gli effetti positivi del consumo quotidiano sulla prestazione sportiva dei calciatori. Merito dei flavanoli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

