Lo ha gettato lì Orrore in Italia il gesto della madre dopo il parto | poi l’incredibile

La notte era silenziosa, interrotta soltanto dai rumori ovattati della città addormentata. L'aria di fine ottobre portava con sé un freddo umido, lo stesso che si infila tra i vicoli e i cortili delle case di periferia. In quel buio quieto, una finestra si è illuminata per pochi istanti: dietro i vetri, una donna combatteva da sola una battaglia più grande di lei. Nessuno poteva immaginare che in quelle ore si stava consumando un dramma umano, fatto di dolore, confusione e paura. Una nuova vita stava venendo al mondo, ma in condizioni che di umano avevano ben poco.

