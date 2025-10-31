Livorno nascondono 3 etti di cocaina e 3.600 euro in contanti in una cassaforte | arrestati

È di tre arresti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti il bilancio di un'operazione di polizia effettuata lo scorso 14 ottobre a Livorno. Le indagini sono iniziate quando all'interno di un bar, curante un controllo, gli agenti hanno trovato nelle tasche di uno dei tre uomini. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Erbacce sul marciapiede, ecco a cosa servono, Perini (FdI): ci nascondono la droga, centro fuori controllo $spaccio $livorno $alessandroperini $sicurezza - X Vai su X

Livorno - Tragedia nel porto di Livorno intorno alle 13.30 di oggi, giovedì 30 ottobre, tra la Darsena Toscana e il canale industriale al varco Zara, dove il cadavere di un uomo è stato recuperato in mare mentre il corpo di un altro risulta al momento disperso. Se - facebook.com Vai su Facebook

San Quirico, nascondono quasi 4 etti di droga in casa: 3 arresti con l’aggravante della prossimità ad una chiesa - La polizia di Genova ha arrestato tre uomini di 19, 24 e 25 anni per detenzione di droga ai fini di spaccio, e ha sequestrato quasi 4 etti di sostanze. Secondo ilsecoloxix.it