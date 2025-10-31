Livorno nascondono 3 etti di cocaina e 3.600 euro in contanti in una cassaforte | arrestati

Livornotoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È di tre arresti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti il bilancio di un'operazione di polizia effettuata lo scorso 14 ottobre a Livorno. Le indagini sono iniziate quando all'interno di un bar, curante un controllo, gli agenti hanno trovato nelle tasche di uno dei tre uomini. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

