Livorno | dispersi i due migranti che si sono gettati in mare Ricerche della Capitaneria

Firenzepost.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LIVORNOSono sempre dispersi i due migranti che ieri si sono buttati in mare, nel porto di Livorno, da un cargo danese dopo essere stati scoperti a bordo della nave. Le ricerche dei due migranti, e non uno solo come comunicato inizialmente ieri dal prefetto, motivo per cui era stata data la notizia di un . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

livorno dispersi i due migranti che si sono gettati in mare ricerche della capitaneria

© Firenzepost.it - Livorno: dispersi i due migranti che si sono gettati in mare. Ricerche della Capitaneria

Argomenti simili trattati di recente

livorno dispersi due migrantiMigranti si gettano in mare dal cargo a Livorno, entrambi sono ancora dispersi - Sono ancora in corso le ricerche dei due migranti che ieri si sono gettati in mare nel porto di Livorno da una nave cargo battente bandiera danese, dopo ... Si legge su gonews.it

livorno dispersi due migrantiTentano di entrare in Italia nella stiva di una nave cargo: due migranti dispersi nel porto di Livorno - È stato recuperato poco fa, nelle acque del porto di Livorno, il corpo senza vita di uno dei due uomini di nazionalità tunisina che si erano gettati in mare dalla nave cargo Stena Shipper, attraccata ... Si legge su today.it

LIVORNO: MIGRANTI DISPERSI, “IL PORTO HA CONTINUATO A LAVORARE MENTRE C’ERANO DUE RAGAZZI IN MARE, NON DIAMO PIÙ VALORE ALLA VITA” - Non vi è ancora traccia del ragazzo migrante disperso in mare al porto di Livorno. Come scrive radiondadurto.org

Cerca Video su questo argomento: Livorno Dispersi Due Migranti