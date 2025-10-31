Livorno | dispersi i due migranti che si sono gettati in mare Ricerche della Capitaneria

LIVORNO – Sono sempre dispersi i due migranti che ieri si sono buttati in mare, nel porto di Livorno, da un cargo danese dopo essere stati scoperti a bordo della nave. Le ricerche dei due migranti, e non uno solo come comunicato inizialmente ieri dal prefetto, motivo per cui era stata data la notizia di un . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Livorno: dispersi i due migranti che si sono gettati in mare. Ricerche della Capitaneria

Argomenti simili trattati di recente

Tragedia a Livorno, due clandestini si gettano in acqua dalla nave: sono dispersi - X Vai su X

Il viaggio della speranza termina tra le eliche della nave nel porto di Livorno, un morto ed un disperso - facebook.com Vai su Facebook

Migranti si gettano in mare dal cargo a Livorno, entrambi sono ancora dispersi - Sono ancora in corso le ricerche dei due migranti che ieri si sono gettati in mare nel porto di Livorno da una nave cargo battente bandiera danese, dopo ... Si legge su gonews.it

Tentano di entrare in Italia nella stiva di una nave cargo: due migranti dispersi nel porto di Livorno - È stato recuperato poco fa, nelle acque del porto di Livorno, il corpo senza vita di uno dei due uomini di nazionalità tunisina che si erano gettati in mare dalla nave cargo Stena Shipper, attraccata ... Si legge su today.it

LIVORNO: MIGRANTI DISPERSI, “IL PORTO HA CONTINUATO A LAVORARE MENTRE C’ERANO DUE RAGAZZI IN MARE, NON DIAMO PIÙ VALORE ALLA VITA” - Non vi è ancora traccia del ragazzo migrante disperso in mare al porto di Livorno. Come scrive radiondadurto.org