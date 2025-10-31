Live X Factor 2025 l’eliminato del 30 ottobre

Quotidiano.net | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 30 ottobre 2025 – E alla fine è arrivato il primo Tilt. Alla seconda puntata dei Live di X Factor 2025. Il talent show in onda ogni giovedì dalle 21.15 su Sky e in streaming su Now ha vissuto la propria seconda, sofferta, eliminazione. La puntata di giovedì 30 ottobre ha visto gli undici concorrenti rimasti – i primi eliminati erano stati i Copper Jitters – sfidarsi in due manches. Ospite della seconda serata è stata Emma Marrone. Le assegnazioni della squadra di Achille Lauro. Le assegnazioni della squadra di Paola Iezzi. Le assegnazioni della squadra di Francesco Gabbani. Le assegnazioni della squadra di Jake La Furia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

live x factor 2025 l8217eliminato del 30 ottobre

© Quotidiano.net - Live X Factor 2025, l’eliminato del 30 ottobre

Leggi anche questi approfondimenti

live x factor 2025X Factor Live 2025 live, 2a puntata/ Diretta ed eliminato: Amanda perde il ballottaggio con Michelle - I live di X Factor 2025 tornano in onda oggi con una nuova puntata di cui Emma Marrone sarà ospite speciale: cosa accadrà ai cantanti. Secondo ilsussidiario.net

live x factor 2025X Factor, chi è stata eliminata al secondo Live: tensione in giuria, si va al Tilt - Si giocano il tutto e per tutto con i loro cavalli di battaglia: “All I Want” dei Kodaline per ... Come scrive msn.com

live x factor 2025Live X Factor 2025, l’eliminato del 30 ottobre - Milano, 30 ottobre 2025 – E alla fine è arrivato il primo Tilt. Scrive quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Live X Factor 2025