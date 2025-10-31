LIVE Sinner-Shelton ATP Parigi 2025 in DIRETTA | tra poco l’atteso quarto di finale
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.59 Per Sinner invece un 6-4, 6-2 a Bergs e il 7-5, 6-1 di ieri a Cerundolo. 18.57 Shelton, già sicuro della qualificazione per le ATP Finals, si è sbarazzato di Flavio Cobolli per 7-6, 6-3 e del russo Andrey Rublev con identico punteggio 18.54 Il vincente di questa sfida affronterà in semifinale, domani non prima delle 17.00, uno tra il tedesco Alexander Zverev ed il redivivo russo Daniil Medvedev. 18.52 Sappiamo che il punto di forza di Shelton è il servizio. Sinner, che è il miglior risponditore al mondo, dovrà cercare di arginare la potenza debordante dell’avversario. 🔗 Leggi su Oasport.it
