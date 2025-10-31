LIVE Sinner-Shelton ATP Parigi 2025 in DIRETTA | il numero 2 del mondo in campo alle 19.00

Oasport.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.58 Al termine della partita tra De Minaur e Bublik, e non prima delle ore 19.00, toccherà a Sinner contro Shelton. 16.56 L’oceanico si è aggiudicato il primo set al tie-break. De Minaur ha prevalso per 7-6(5), ma Bublik ha iniziato il secondo parziale in maniera aggressiva e ha operato il break: ora il kazako conduce per 2-1 e va al servizio. 16.55 La giornata a La Defense Arena di Nanterre si è aperta con la netta vittoria del canadese Felix Auger-Aliassime sul monegasco Valentin Vacherot per 6-2, 6-2. A seguire è incominciato il confronto tra il kazako Alexander Bublik e l’australiano Alex de Minaur. 🔗 Leggi su Oasport.it

live sinner shelton atp parigi 2025 in diretta il numero 2 del mondo in campo alle 1900

© Oasport.it - LIVE Sinner-Shelton, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: il numero 2 del mondo in campo alle 19.00

News recenti che potrebbero piacerti

live sinner shelton atpLIVE Parigi, Sinner-Shelton alle 19, continua la corsa per tornare n.1 - L'unica vittoria di Shelton risale al 2023 al Masters di Shangai Il 23enne statunitense ha raggiunto il quarto turno battendo al secondo (aveva un ... gazzetta.it scrive

live sinner shelton atpSinner-Shelton all'Atp Parigi, dove vedere in tv e streaming - Il numero 2 al mondo sfida l'americano Ben Shelton (numero 5 del seeding) ai quarti di finale del Masters 1000 di Parigi. Scrive sport.sky.it

live sinner shelton atpATP Parigi: Sinner sfida Shelton ai quarti. A che ora e dove vederli (LIVE su Ubitennis) - Italiani | L’azzurro e l’americano scenderanno in campo non prima delle 19. Da ubitennis.com

Cerca Video su questo argomento: Live Sinner Shelton Atp