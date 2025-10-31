LIVE Sinner-Shelton ATP Parigi 2025 in DIRETTA | alle 19.00 la sfida all’americano per la semifinale
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.16 Jannik Sinner scenderà in campo alle ore 19.00 per affrontare lo statunitense Ben Shelton ai quarti di finale del Masters 1000 di Parigi. 18.15 Il kazako Alexander Bublik ha sconfitto l’australiano Alex de Minaur con il punteggio di 6-7(5), 6-4, 7-5 e affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime in semifinale. 17.23 Al termine di Bublik-de Minaur, e non prima delle ore 19.00, scenderà in campo Sinner per affrontare Shelton. 17.22 Alexander Bublik ha vinto il secondo set per 6-4. Il quarto di finale con de Minaur si deciderà al terzo set. 16.58 Al termine della partita tra De Minaur e Bublik, e non prima delle ore 19. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Radio1 Rai. . #Tennis Al Master 1000 di Parigi #Sinner affronta Shelton (ore 19) nel cammino verso una finale da vincere che gli permetterebbe di superare #Alcaraz e tornare n.1 del mondo. Contro l'americano ha già 6 vittorie consecutive. Emilio Mancuso # - facebook.com Vai su Facebook
Sinner-Shelton, precedenti a senso unico. Ma il vero rebus è il fisico - - X Vai su X
Diretta Sinner-Shelton, quarti di finale Atp a Parigi: segui la partita di tennis live - Il numero 2 del mondo affronta lo statunitense per un posto in semifinale nel Masters 1000 francese: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... Lo riporta corrieredellosport.it
Sinner-Shelton all'Atp Parigi, dove vedere in tv e streaming - Il numero 2 al mondo sfida l'americano Ben Shelton (numero 5 del seeding) ai quarti di finale del Masters 1000 di Parigi. Riporta sport.sky.it
LIVE Parigi, Sinner-Shelton alle 19, continua la corsa per tornare n.1 - L'unica vittoria di Shelton risale al 2023 al Masters di Shangai Il 23enne statunitense ha raggiunto il quarto turno battendo al secondo (aveva un ... Riporta gazzetta.it