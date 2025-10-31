LIVE Sinner-Shelton ATP Parigi 2025 in DIRETTA | alle 19.00 la sfida all’americano per la semifinale

Oasport.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.16 Jannik Sinner scenderà in campo alle ore 19.00 per affrontare lo statunitense Ben Shelton ai quarti di finale del Masters 1000 di Parigi. 18.15 Il kazako Alexander Bublik ha sconfitto l’australiano Alex de Minaur con il punteggio di 6-7(5), 6-4, 7-5 e affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime in semifinale. 17.23 Al termine di Bublik-de Minaur, e non prima delle ore 19.00, scenderà in campo Sinner per affrontare Shelton. 17.22 Alexander Bublik ha vinto il secondo set per 6-4. Il quarto di finale con de Minaur si deciderà al terzo set. 16.58 Al termine della partita tra De Minaur e Bublik, e non prima delle ore 19. 🔗 Leggi su Oasport.it

live sinner shelton atp parigi 2025 in diretta alle 1900 la sfida all8217americano per la semifinale

© Oasport.it - LIVE Sinner-Shelton, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: alle 19.00 la sfida all’americano per la semifinale

Altri contenuti sullo stesso argomento

live sinner shelton atpDiretta Sinner-Shelton, quarti di finale Atp a Parigi: segui la partita di tennis live - Il numero 2 del mondo affronta lo statunitense per un posto in semifinale nel Masters 1000 francese: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... Lo riporta corrieredellosport.it

live sinner shelton atpSinner-Shelton all'Atp Parigi, dove vedere in tv e streaming - Il numero 2 al mondo sfida l'americano Ben Shelton (numero 5 del seeding) ai quarti di finale del Masters 1000 di Parigi. Riporta sport.sky.it

live sinner shelton atpLIVE Parigi, Sinner-Shelton alle 19, continua la corsa per tornare n.1 - L'unica vittoria di Shelton risale al 2023 al Masters di Shangai Il 23enne statunitense ha raggiunto il quarto turno battendo al secondo (aveva un ... Riporta gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Live Sinner Shelton Atp