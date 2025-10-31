LIVE Sinner-Shelton 6-3 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | il n2 supera i problemi fisici e ottiene il primo set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PROBLEMI FISICI PER SINNER CONTRO SHELTON 1-1 Shelton forza la seconda e ottiene un punto diretto con il servizio al centro. 40-0 In rete la risposta di diritto dell’italiano. 30-0 Battuta vincente al centro. 15-0 Ace esterno di Shelton. 1-0 Ace al centro del n.2. 40-15 Servizio esterno vincente dell’italiano. 30-15 Ancora una volta Sinner fa correre l’avversario, che annaspa prima di mettere un altro diritto in rete. 15-15 Volée di rovescio non risolutiva di Sinner, Shelton ci arriva in corsa e va a segno col passante di diritto lungolinea. Occhio che l’americano sembra voler alzare i giri del motore. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Atp Parigi. in campo Sinner-Shelton per un posto in semifinale Il numero 2 al mondo arriva ai quarti dopo aver battuto l'argentino: Cerundolo 7-5, 6-1. Già qualificati Auger-Aliassime e Bublik Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it - facebook.com Vai su Facebook
Sinner-Shelton, precedenti a senso unico. Ma il vero rebus è il fisico - - X Vai su X
Atp Parigi, Jannik Sinner in campo contro Ben Shelton. LIVE - L’azzurro gioca i quarti del Masters 1000 parigino per la prima volta in carriera e sfida lo statunitense Ben Shelton per conquistare la sua 51esima vittoria stagionale e assicurarsi un posto in ... Lo riporta tg24.sky.it
Diretta Sinner-Shelton, quarti di finale Atp a Parigi: segui la partita di tennis live - Il numero 2 del mondo affronta lo statunitense per un posto in semifinale nel Masters 1000 francese: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... Come scrive corrieredellosport.it
Sinner-Shelton all'Atp Parigi, dove vedere in tv e streaming - Il numero 2 al mondo sfida l'americano Ben Shelton (numero 5 del seeding) ai quarti di finale del Masters 1000 di Parigi. Secondo sport.sky.it