LIVE Sinner-Shelton 6-3 4-3 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | passaggio a vuoto e contro-break ‘a zero’ per l’americano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PROBLEMI FISICI PER SINNER CONTRO SHELTON 0-15 Largo il diritto incrociato di Shelton in uscita dal servizio. 4-3 Servizio in kick e diritto lungolinea vincente del n.2. 40-0 Shelton avanza dopo la risposta e viene infilato dal passante di rovescio incrociato dell’italiano. 30-0 Lungo il rovescio dello statunitense. 15-0 In rete la risposta di rovescio di Shelton. Sinner spezza la serie negativa di punti. 3-3 Ace esterno. Parziale di 8 punti a 0 per Shelton. 40-0 Sta rischiando tutto adesso l’americano, che va a segno con un violentissimo diritto lungolinea. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Shelton 6-3, 4-3, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: passaggio a vuoto e contro-break ‘a zero’ per l’americano

