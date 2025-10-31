LIVE Sinner-Shelton 6-3 3-1 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | arriva il break per l’italiano
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PROBLEMI FISICI PER SINNER CONTRO SHELTON 0-40 Back di rovescio di Shelton, Sinner scaglia fuori il diritto incrociato. Inatteso passaggio a vuoto. 0-30 Attenzione lungo il diritto inside-in dell’italiano. Situazione delicata. 0-15 Sinner non avanza e si ritrova la palla addosso, non riuscendo ad organizzare il diritto. 3-1 Sinner rema in difesa, Shelton spinge oltre i limiti e alla fine scaglia fuori il diritto incrociato. BREAK! Seconda di servizio. 30-40 Risposta profondissima di Sinner, lungo il diritto dell’americano in uscita dal servizio. 30-30 Servizio a uscire e diritto lungolinea di Shelton, in rete il back di diritto difensivo dell’italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it
