LIVE Sinner-Shelton 6-3 2-1 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | scambi brevi in avvio di secondo set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PROBLEMI FISICI PER SINNER CONTRO SHELTON 0-15 In rete il rovescio dal centro del n.7. Let sulla seconda per lo statunitense. 2-1 Servizio esterno vincente, stavolta a 200 kmh. 40-0 Ace al centro per Sinner, che raramente oggi sta superando i 200 kmh. Questa viaggiava a 198. 30-0 L’americano stecca di diritto sulla seconda dell’italiano. 15-0 Micidiale diritto incrociato vincente di Sinner in uscita dal servizio. Era molto fuori dal campo. 1-1 Shelton forza la seconda e ottiene un punto diretto con il servizio al centro. 40-0 In rete la risposta di diritto dell’italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
Atp Parigi. in campo Sinner-Shelton per un posto in semifinale Il numero 2 al mondo arriva ai quarti dopo aver battuto l'argentino: Cerundolo 7-5, 6-1. Già qualificati Auger-Aliassime e Bublik Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it - facebook.com Vai su Facebook
Sinner-Shelton, precedenti a senso unico. Ma il vero rebus è il fisico - - X Vai su X
Atp Parigi, Jannik Sinner in campo contro Ben Shelton. LIVE - L’azzurro gioca i quarti del Masters 1000 parigino per la prima volta in carriera e sfida lo statunitense Ben Shelton per conquistare la sua 51esima vittoria stagionale e assicurarsi un posto in ... Scrive tg24.sky.it
Diretta Sinner-Shelton, quarti di finale Atp a Parigi: segui la partita di tennis live - Il numero 2 del mondo affronta lo statunitense per un posto in semifinale nel Masters 1000 francese: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... Come scrive corrieredellosport.it
Sinner-Shelton all'Atp Parigi, dove vedere in tv e streaming - Il numero 2 al mondo sfida l'americano Ben Shelton (numero 5 del seeding) ai quarti di finale del Masters 1000 di Parigi. Secondo sport.sky.it