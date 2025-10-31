LIVE Sinner-Shelton 6-3 2-1 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | scambi brevi in avvio di secondo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PROBLEMI FISICI PER SINNER CONTRO SHELTON 0-15 In rete il rovescio dal centro del n.7. Let sulla seconda per lo statunitense. 2-1 Servizio esterno vincente, stavolta a 200 kmh. 40-0 Ace al centro per Sinner, che raramente oggi sta superando i 200 kmh. Questa viaggiava a 198. 30-0 L’americano stecca di diritto sulla seconda dell’italiano. 15-0 Micidiale diritto incrociato vincente di Sinner in uscita dal servizio. Era molto fuori dal campo. 1-1 Shelton forza la seconda e ottiene un punto diretto con il servizio al centro. 40-0 In rete la risposta di diritto dell’italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it

