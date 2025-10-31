CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Brutta palla corta di Shelton, che poi spara fuori il passante di rovescio lungolinea. 0-15 Adesso Sinner sta dominando quando lo scambio si allunga. Fa male il diritto lungolinea che Shelton non riesce ad arginare. 5-3 Ace al centro allo scoccare della mezz’ora di partita. 40-0 Servizio e diritto di Sinner, lungo il recupero dell’americano. 30-0 Splendido rovescio incrociato dell’italiano, Shelton non riesce neanche ad abbozzare un complicato back di diritto. 15-0 Sinner accelera di diritto, avanza e chiude con lo schiaffo al volo di diritto. 4-3 Battuta vincente al corpo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Shelton 4-3, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: problemi fisici contenuti, break di vantaggio