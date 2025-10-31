LIVE Sinner-Shelton 4-3 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | problemi fisici contenuti break di vantaggio
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Brutta palla corta di Shelton, che poi spara fuori il passante di rovescio lungolinea. 0-15 Adesso Sinner sta dominando quando lo scambio si allunga. Fa male il diritto lungolinea che Shelton non riesce ad arginare. 5-3 Ace al centro allo scoccare della mezz’ora di partita. 40-0 Servizio e diritto di Sinner, lungo il recupero dell’americano. 30-0 Splendido rovescio incrociato dell’italiano, Shelton non riesce neanche ad abbozzare un complicato back di diritto. 15-0 Sinner accelera di diritto, avanza e chiude con lo schiaffo al volo di diritto. 4-3 Battuta vincente al corpo. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
Atp Parigi. in campo Sinner-Shelton per un posto in semifinale Il numero 2 al mondo arriva ai quarti dopo aver battuto l'argentino: Cerundolo 7-5, 6-1. Già qualificati Auger-Aliassime e Bublik Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it - facebook.com Vai su Facebook
Sinner-Shelton, precedenti a senso unico. Ma il vero rebus è il fisico - - X Vai su X
Diretta Sinner-Shelton, quarti di finale Atp a Parigi: segui la partita di tennis live - Il numero 2 del mondo affronta lo statunitense per un posto in semifinale nel Masters 1000 francese: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... Come scrive corrieredellosport.it
Atp Parigi, Jannik Sinner in campo contro Ben Shelton. LIVE - L’azzurro gioca i quarti del Masters 1000 parigino per la prima volta in carriera e sfida lo statunitense Ben Shelton per conquistare la sua 51esima vittoria stagionale e assicurarsi un posto in ... Riporta tg24.sky.it
Sinner-Shelton, diretta Atp Parigi: i quarti di finale di Jannik in tempo reale - Il campione azzurro affronta il tennista statunitense per l'accesso in semifinale nell'ultimo torneo 1000 della stagione. Riporta tuttosport.com