LIVE Sinner-Shelton 3-2 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | nuovi problemi fisici per l’italiano ma c’è il break

30-0 In rete il diritto lungolinea dell'americano. 15-0 Servizio esterno vincente dell'italiano. Dunque i problemi fisici evidenziati, con tanto di mano sulla schiena, non hanno impedito all'italiano di strappare a 15 il servizio al suo avversario. 3-2 Break! Sinner comanda da fondo e chiude con lo smash! 15-40 Shelton gioca il back di rovescio, Sinner spinge con il diritto lungolinea ed esce il successivo diritto dell'americano. 15-30 Largo il diritto incrociato dello statunitense in uscita dal servizio. 15-15 Larga la risposta di diritto del n.2. 0-15 Doppio fallo di Shelton.

