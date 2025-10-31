LIVE Sinner-Shelton 0-1 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | inizio spaventoso al servizio dell’americano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Servizio esterno incisivo e comodo diritto vicino alla rete per Sinner. 0-1 Ace del n.7. 40-15 Shelton a segno con un diritto arcuato in uscita dal servizio. 30-15 Battuta esterna vincente. 15-15 Si riscatta subito l’americano con un ace al centro. 0-15 Shelton inizia con un doppio fallo. 19.07 Inizia la partita con Shelton in battuta. 19.04 Sinner, nonostante abbia vinto il sorteggio, ha scelto di rispondere nel primo game. 19.03 Inizia la fase di riscaldamento. 19.02 Giocatori in campo. 19.02 Sinner è al primo posto nella classifica ATP per il rendimento della risposta e al secondo per il servizio, preceduto solo dal francese Mpetshi Perricard. 🔗 Leggi su Oasport.it

