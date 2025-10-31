LIVE Sinner-Shelton 0-1 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | inizio spaventoso al servizio dell’americano
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Servizio esterno incisivo e comodo diritto vicino alla rete per Sinner. 0-1 Ace del n.7. 40-15 Shelton a segno con un diritto arcuato in uscita dal servizio. 30-15 Battuta esterna vincente. 15-15 Si riscatta subito l’americano con un ace al centro. 0-15 Shelton inizia con un doppio fallo. 19.07 Inizia la partita con Shelton in battuta. 19.04 Sinner, nonostante abbia vinto il sorteggio, ha scelto di rispondere nel primo game. 19.03 Inizia la fase di riscaldamento. 19.02 Giocatori in campo. 19.02 Sinner è al primo posto nella classifica ATP per il rendimento della risposta e al secondo per il servizio, preceduto solo dal francese Mpetshi Perricard. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
Atp Parigi. in campo Sinner-Shelton per un posto in semifinale Il numero 2 al mondo arriva ai quarti dopo aver battuto l'argentino: Cerundolo 7-5, 6-1. Già qualificati Auger-Aliassime e Bublik Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it - facebook.com Vai su Facebook
Sinner-Shelton, precedenti a senso unico. Ma il vero rebus è il fisico - - X Vai su X
Diretta Sinner-Shelton, quarti di finale Atp a Parigi: segui la partita di tennis live - Il numero 2 del mondo affronta lo statunitense per un posto in semifinale nel Masters 1000 francese: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... Segnala corrieredellosport.it
Sinner-Shelton in diretta a Parigi: Jannik può tornare numero 1 dopo il ko di Alcaraz - Jannik può tornare numero 1 dopo il ko di Alcaraz, la cronaca della partita di tennis e gli aggiornamenti live. Secondo fanpage.it
LIVE Parigi, Sinner-Shelton alle 19, continua la corsa per tornare n.1 - L'unica vittoria di Shelton risale al 2023 al Masters di Shangai Il 23enne statunitense ha raggiunto il quarto turno battendo al secondo (aveva un ... gazzetta.it scrive