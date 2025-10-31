LIVE Errani Paolini-Muhammad Schuurs WTA Finals 2025 in DIRETTA | debutto contro una coppia ostica
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della sfida d’esordio del Gruppo Martina Navratilova delle WTA Finals di doppio tra Sara ErraniJasmine Paolini e la coppia composta dall’americana Asia Muhammad e dall’olandese Demi Schuurs. Terzo confronto diretto tra i due team con la situazione in parità dopo che le azzurre hanno conquistato la vittoria ai quarti di finale dei recenti US Open. Le campionesse Olimpiche si presentano all’ultimo evento stagionale da numero uno della classifica race al termine di un 2025 sfavillante. Vincitrici dei tornei di Doha, Roma, Roland Garros e Pechino, semifinaliste agli US Open e finaliste sull’erba di Berlino, le italiane si sono confermate ancora una volta al vertice in una disciplina che ha inoltre aiutato la toscana a completare e migliorare il proprio tennis in ottica singolare. 🔗 Leggi su Oasport.it
