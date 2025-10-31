Litorale | tutto pronto per l' apertura del nido ' Maria Ausiliatrice'

Lunedì 3 novembre è la data cerchiata in rosso sul calendario di tutti i marinesi: apre il ‘Nido Maria Ausiliatrice’ all’interno del Centro educativo integrato 0-6, gestito dalla Cooperativa Salesiamo, che offre un servizio alle famiglie del litorale pisano dedicato ai bambini da 12 mesi a 6 anni. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

