Litorale | tutto pronto per l' apertura del nido ' Maria Ausiliatrice'
Lunedì 3 novembre è la data cerchiata in rosso sul calendario di tutti i marinesi: apre il ‘Nido Maria Ausiliatrice’ all’interno del Centro educativo integrato 0-6, gestito dalla Cooperativa Salesiamo, che offre un servizio alle famiglie del litorale pisano dedicato ai bambini da 12 mesi a 6 anni. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La Festa di Halloween più ... di tutto il Litorale Laziale! A Cerveteri, il Rione Boccetta ? vi aspetta nel cuore del Centro Storico: lasciati trasportare tra i vicoli dell'orrore! Appuntamento per venerdì 31 ottobre, a partire dalle - facebook.com Vai su Facebook