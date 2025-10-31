Litiga con un senzatetto e poi lo crivella di colpi | bloccato il presunto assassino di Margin
I carabinieri del nucleo investigativo di Torino e della compagnia di Venaria Reale hanno fermato un 63enne italiano per l'omicidio di Margin Wojciechowski. La vittima, un 43enne polacco senza fissa dimora, è stata trovata morta il 19 gennaio 2024 nella baracca dove viveva sulle rive del fiume. 🔗 Leggi su Today.it
