Litfiba 11 agosto 2026 in concerto a Palmanova

Il 2026 sarà l’anno del ritorno sul palco dei Litfiba, quelli degli anni ’80 con la formazione originale, in un tour di 20 imperdibili date in giro per l’Italia per celebrare i quarant’anni di “ 17 Re ”, il disco che ha segnato una svolta epocale nel rock italiano e consacrato la band fiorentina a livello nazionale e europeo. Questo nuovo progetto live della band vedrà un’esclusiva data nell’estate del Friuli Venezia Giulia, il prossimo 11 agosto 2026 nella città Patrimonio dell’Umanità Unesco di Palmanova. Quello dei Litfiba, che si esibiranno nella splendida Piazza Grande della città stellata, è il primo grande evento annunciato della rassegna Estate di Stelle 2026. 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - Litfiba 11 agosto 2026 in concerto a Palmanova

