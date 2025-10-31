L’Italiano sconosciuto Petizione a Valditara Pd | La legge esiste già ma Prato è dimenticata

L’integrazione tra i banchi di scuola anima il dibattito. Sandra Bolognesi, responsabile scuola del Pd pratese, interviene sulla petizione delle docenti Dania Melani e Fiora Livi rivolta al ministro Valditara per l’emergenza dell’apprendimento dell’italiano nelle scuole cittadine. "Da ex docente ed ex dirigente scolastica, ma anche da esponente del Partito democratico, sento la necessità di fare chiarezza - dichiara Bolognesi -. Le docenti in questione sono state candidate alle ultime elezioni comunali nelle liste della destra; Melani è stata candidata anche alle regionali per Fratelli d’Italia, Sorge spontaneo chiedersi se parlino a titolo personale o rappresentino le posizioni dei loro partiti di riferimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’Italiano sconosciuto . Petizione a Valditara. Pd: "La legge esiste già ma Prato è dimenticata"

