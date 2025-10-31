L’Italia è ferma | Pil a zero nel terzo trimestre Giù il fatturato dell’industria cresce la disoccupazione

Lanotiziagiornale.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre il governo si appresta all’esame di una Manovra che avrà impatto nullo sulla crescita, arriva dall’Istat una gragnola di dati che sgonfiano la propaganda del governo. Anche se la grancassa delle destre continua a selezionare i dati in maniera compiacente alla sua narrazione sulle sorti magnifiche e progressive del Paese. Dopo la doccia gelata sulle retribuzioni reali in calo di quasi nove punti rispetto al 2021, ieri l’Istituto nazionale di statistica ha comunicato il calo del fatturato dellindustria, i dati – luci e ombre – sul lavoro con l’impennata della disoccupazione giovanile e soprattutto la conferma che l’economia si è fermata. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

l8217italia 232 ferma pil a zero nel terzo trimestre gi249 il fatturato dell8217industria cresce la disoccupazione

© Lanotiziagiornale.it - L’Italia è ferma: Pil a zero nel terzo trimestre. Giù il fatturato dell’industria, cresce la disoccupazione

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Pil: Torrini (Bankitalia), se non aumenta produttivita' economia si ferma - 'Il quadro del rapporto (del Centro studi di Confindustria, ndr) e' condivisibile, se guardiamo ... Lo riporta borsaitaliana.it

Cerca Video su questo argomento: L8217italia 232 Ferma Pil