Mentre il governo si appresta all’esame di una Manovra che avrà impatto nullo sulla crescita, arriva dall’Istat una gragnola di dati che sgonfiano la propaganda del governo. Anche se la grancassa delle destre continua a selezionare i dati in maniera compiacente alla sua narrazione sulle sorti magnifiche e progressive del Paese. Dopo la doccia gelata sulle retribuzioni reali in calo di quasi nove punti rispetto al 2021, ieri l’Istituto nazionale di statistica ha comunicato il calo del fatturato dell’industria, i dati – luci e ombre – sul lavoro con l’impennata della disoccupazione giovanile e soprattutto la conferma che l’economia si è fermata. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

L'Italia è ferma: Pil a zero nel terzo trimestre. Giù il fatturato dell'industria, cresce la disoccupazione