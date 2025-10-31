Liquami sversati direttamente in un tombino | droni e dashcam incastrano imprenditore

PORTO CESAREO - Un 39enne denunciato dai carabinieri a Porto Cesareo, con l'accusa di sversamenti illeciti nella rete fognaria, incastrato dai droni e dalle dashcam dei militari: è questa in sintesi quanto emerso da specifiche indagini che hanno portato a scoprire l'accaduto e a stringere il. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

