Quando si parla di intelligenza artificiale, l'immaginario collettivo corre veloce: algoritmi che prevedono l'andamento dei mercati, software che riconoscono volti in una folla. Tecnologie fredde, distanti, al servizio dell'efficienza. Più raramente la si immagina a frugare tra le pieghe di un referto medico del Pronto Soccorso, per intercettare il rischio di un femminicidio prima che sia troppo tardi. Eppure è proprio lì, tra quelle parole affrettate, tra una "caduta accidentale" e un "livido da urto", che ViDeS, il VIolence DEtection System, ha scelto di cercare.

© Iodonna.it - L’intelligenza artificiale sarà usata per leggere i referti "tra le righe" i referti ospedalieri