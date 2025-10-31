L’intelligenza artificiale sarà usata per leggere i referti tra le righe i referti ospedalieri
Q uando si parla di intelligenza artificiale, l’immaginario collettivo corre veloce: algoritmi che prevedono l’andamento dei mercati, software che riconoscono volti in una folla. Tecnologie fredde, distanti, al servizio dell’efficienza. Più raramente la si immagina a frugare tra le pieghe di un referto medico del Pronto Soccorso, per intercettare il rischio di un femminicidio prima che sia troppo tardi. Eppure è proprio lì, tra quelle parole affrettate, tra una “caduta accidentale” e un “livido da urto”, che ViDeS, il VIolence DEtection System, ha scelto di cercare. Contro la violenza di genere, nelle scuole arriva ‘Tok, Tok, chi è?’ X ViDeS, l’AI che ascolta i segnali nascosti della violenza di genere. 🔗 Leggi su Iodonna.it
