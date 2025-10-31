L’innovazione genetica nei campi | Così l’agricoltura avrà un futuro

Milano – Approvata all’unanimità dalla Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare del Senato, la risoluzione sulle Tecniche di evoluzione assistita (Tea), segnando un importante passo per l’innovazione genetica applicata all’agricoltura italiana. E la Lombardia “è pronta a fare la sua parte”. La risoluzione - che impegna il Governo a sostenere, in sede europea, il via libera al regolamento sulle Tea - è “importante per garantire competitività, sostenibilità e futuro alla nostra agricoltura”, sottolinea Alessandro Beduschi, assessore regionale all’Agricoltura risoluzione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

